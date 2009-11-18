Рада преодолела вето Ющенко

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса)".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало 380 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада 11 июня 2009 года приняла этот закон, но Президент вернул его в парламент с предложением отменить.

По закону, основаниями для переоформления лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, кроме предусмотренных Законом "О радиочастотном ресурсе Украины", являются реорганизация юридического лица путем разделения, выделения и совместное заявление субъектов хозяйствования о перераспределении между ними радиочастотного ресурса, определенного в лицензиях.

При этом при реорганизации путем разделения или выделения полученные лицензии могут быть переоформлены на субъект хозяйствования, который реорганизуется, и (или) на субъекты хозяйствования, которые образуются в результате реорганизации.

Президент отмечал, что законом никакие требования к образуемым в результате такой реорганизации юридическим лицам, касающиеся их способности осуществлять деятельность, связанную с использованием радиочастотного ресурса, данным законом не устанавливаются.

По мнению Президента, закон не определяет и обязательных критериев перераспределения радиочастотного ресурса по совместному заявлению субъектов хозяйствования, порядок переоформления лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в связи с перераспределением между субъектами хозяйствования выделенного им радиочастотного ресурса. Не предусматривается также распределение такого радиочастотного ресурса на конкурсных или тендерных принципах.

ВР не поддержала предложение Президента Украины об отмене данного закона и преодолела вето на него.