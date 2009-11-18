Президент Польши госпитализирован: то ли простуда, то ли грипп

Президент Польши Лех Качиньский госпитализирован с простудой. Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя президентской канцелярии Павла Выпыха.

Как стало известно, Качиньского положили в больницу после того, как он обратился к врачам и прошел обследование в связи с признаками простуды.

Польский президент, предположительно, заболел после того, как 11 ноября присутствовал на праздновании Дня независимости в Варшаве в сильный дождь без зонтика, отметил пресс-секретарь. Пока не сообщается, идет ли речь об обычной простуде или о гриппе.

По данным польского Министерства здравоохранения, с 1 сентября по 15 ноября этого года в Польше диагноз грипп был поставлен 197 тысячам 250 больным.

Из-за болезни Качиньского отменены мероприятия с его участием. "По причине инфекционного заболевания президента, в соответствии с требованиями врачей, отменено участие главы государства в запланированных мероприятиях до конца нынешней недели", - отмечается в коммюнике, выпущенном канцелярией.

Там указывается, что Лех Качиньский не сможет, в частности, вылететь на саммит Евросоюза в ближайший четверг.

newsru