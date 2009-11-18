На выборы приедут около 700 наблюдателей из ЕС

За президентскими выборами в Украине будут наблюдать около 700 наблюдателей из стран Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в аэропорту «Борисполь» после прилета из Бельгии министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

“Около 600 наблюдателей направит ОБСЕ, а общее количество наблюдателей, которые будут представлять страны ЕС, около 700 человек”, - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО также отметил, что многие организации направят своих наблюдателей в Украину. Министр отметил, что ни у кого не возникает беспокойства по поводу проведения президентских выборов в Украине. По его словам, группа наблюдателей, которое вернулась из Украины, отметила открытость и прозрачность процесса регистрации кандидатов, открытость доступа кандидатов к СМИ.

”Можно констатировать, что выборы в Украине привлекают большое внимание мирового сообщества. Я убежден, что Украина честно пройдет этот экзамен”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.