Кого поддержит Яценюк во втором туре?

Руководитель Центра социальных исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает Арсения ЯЦЕНЮКА “гаснущей звездой”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции на тему «Политическое будущее Арсения ЯЦЕНЮКА».

По словам политолога, “статистически яркие звезды со стремительным стартом очень быстро становятся карликами, а иногда даже и черными дырами”.

По мнению В.ФЕСЕНКО, А.ЯЦЕНЮК является одиноким игроком, “слишком гибким в своих идеологических и политических позициях”. “Возможно, те люди, которые с ним работают, так влияют на него”, предположил эксперт. Он раскритиковал политика за неопределенность и колебание между электоратом запада и востока Украины.

Участники пресс-конференции также называли причины падения рейтинга А.ЯЦЕНЮКА. Так, по мнению руководителя Центра социальных исследований “София” Андрея ЕРМОЛАЕВА, “несоответствие рекламы с образом” вызывает недоверие у людей. Изменение политических позиций и взглядов, “чрезмерная амбициозность, которая ведет к сумбуру”, странные цветовые гаммы на биг-бордах, даже калька на “Продуктивное село” показывает непрофессиональность лидера, отметил эксперт.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, особенно с толку людей сбила его утопическая “Большая Европа”, поскольку, отметил политолог, “политика - это чистой воды реализм, а не строительство воздушных замков”.

Политологи прогнозировали также, кого А.ЯЦЕНЮК поддержит и с кем договорится на втором этапе выборов. В частности, эксперты называли Юлию ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА, склоняясь, скорее, к последнему. В.ФЕСЕНКО при этом опять отметил, что для А.ЯЦЕНЮКА “важно быть самостоятельным игроком, а не жить в команде”.

Политологи считают, что последующая карьера А.ЯЦЕНЮКА зависит от результатов выборов. В частности, по словам участников пресс-конференции, на данный момент А.ЯЦЕНЮК готовится к парламентским выборам, и чем раньше они состоятся, тем лучше будет для него, ведь его рейтинг может еще больше снизиться.