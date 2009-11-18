Тигипко: борцы с коррупцией сольются с коррупционерами

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что ключевой шаг в борьбе с коррупцией - ликвидация политических квот на государственные должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя, в частности, заявление генерального инспектора департамента юстиции США Глейна ФАЙНА о том, что Украине необходимо создать независимое антикоррупционное бюро, а также организовать внутренние антикоррупционные подразделения при министерствах и ведомствах.

По словам С.ТИГИПКО, «независимое антикоррупционное бюро необходимо Украине, а вот создание антикоррупционных групп при ведомствах – прямая дорога к срастанию контролеров с коррупционерами».

Как отметил С.ТИГИПКО, независимое антикоррупционное бюро должно быть деполитизированным, его деятельность должна регламентироваться специальным законом, а финансирование нужно осуществлять отдельной строкой государственного бюджета. “Политиков и на пушечный выстрел нельзя подпускать к оперативной деятельности такого бюро. И самой сложной задачей при создании антикоррупционного бюро будет подбор квалифицированных и честных кадров», - сказал он.

«Государственная служба должна быть очищена от опаснейшего вида коррупции - политической, когда должности даже на среднем уровне раздаются по партийным квотам, - уверен политик. - Такая практика создала клан неприкосновенных чиновников, которые пользуются политическим прикрытием, рассчитываясь со своими покровителями собственной политической лояльностью”.