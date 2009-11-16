Херсонский губернатор специально копил отпуск, чтобы уйти на выборах

Глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ объявил о своем уходе с 17 ноября в отпуск на время избирательной кампании по выборам Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СИЛЕНКОВ сообщил на пресс-конференции.

По его словам, отпуск согласован с Кабинетом министров Украины.

«К этому дню я шел сознательно, и каждый год не использовал свой отпуск на 100%. До января я буду работать руководителем штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО», - сказал председатель ОГА.

Б.СИЛЕНКОВ также сообщил, что на время его отпуска исполнять обязанности главы ОГА будет его заместитель Анатолий ОСИННИЙ.

Напомним, что 24 октября, вернувшийся в ряды «Нашей Украины» Б.СИЛЕНКОВ избран главой Херсонской областной организации этой партии.