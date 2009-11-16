Тимошенко до конца недели обещает 3,5 тыс. автомобилей скорой помощи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что во вторник, 17 ноября, в Украину поступит очередная партия препарата «Тамифлю», а до конца недели - 3,5 тыс. высококачественно оборудованных автомобилей скорой помощи и около тысячи реанимобилей.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила во время совещания в Хмельницком областном совете, посвященном вопросам о безотлагательных мерах по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство не прекращает закупать медикаменты и качественное медицинское оборудование с целью противостояния всем вызовам эпидемии. Она отметила, что препарата «Тамифлю», очередная партия которого в количестве от 200 до 300 тыс. упаковок поступит в Украину завтра, хватит для лечения больных до конца эпидемии гриппа.

Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что каждое лечебное учреждение должно иметь неснижаемый запас лекарственных средств. Премьер напомнила, что правительство утвердило соответствующий перечень таких лекарственных средств и постоянно будет контролировать данный вопрос.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, не прекращается работа правительства по переоснащению медицинских 4учреждений качественным оборудованием, в частности, рентген-аппаратами, бронхоскопами и аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, ночью 2 ноября в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет Ан-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.

2 ноября правительство заявило, что намерено в ближайшие три недели приобрести еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».

4 ноября в аэропорт Львова прибыл самолет со второй партией препарата «Тамифлю», закупленной в Швейцарии по цене 67 грн. за упаковку. Были доставлены 200 тыс. упаковок препарата.