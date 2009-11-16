В Рухе говорят, что вопреки решению съезда, большинство поддержит Ющенко

2/3 членов Народного Руха Украины высказываются за поддержку Виктора Ющенко на президентских выборах. Об этом журналистам заявил народный депутат, член фракции «Наша Украина- Народная Самооборона» Ярослав Кендзёр.

«Такое решение приняли - Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Полтавская, Харьковская и Закарпатская организации, в которых сконцентрировано большинство партийцев», - напомнил Кендзёр.

По его словам, большинство организаций НРУ, вопреки решению Съезда, будут поддерживать на выборах действующего Президента, ведь Виктор Ющенко стоит на национально-демократических позициях, помня о принципах и идеалах Вячеслава Чорновила.

Народный депутат отметил, что процесс развала НРУ завершился 24 октября этого года, в тот момент, когда на съезде партии было принято решение о поддержке Тимошенко.

«Десятки ячеек Руха наивно надеялись, что Борис Тарасюк учтет их протесты и не поведет организацию в политические союзы с БЮТ, - говорит Кендзёр. – Однако Тарасюк лишь до определенного времени играл роль украинского патриота, которую он завершил, приведя партию к полному уничтожению».

«Другие организации будут определяться со своей судьбой, потому что находиться в структуре НРУ при сегодняшнем руководстве, при полной деградации членов политсовета и центрального провода - невозможно», - подчеркнул народный избранник.