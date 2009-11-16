Британский премьер извинится за переселение детей в Австралию

Гордон Браун планирует выступить с извинениями за роль властей в британской программе отправки тысяч детей в бывшие колонии в XX веке, сообщает Би-Би-Си.

В рамках программы переселения детей - которая была прекращена более 40 лет назад - детей из бедных семей отправляли для "лучшей жизни" в Австралию, Канаду и другие страны.

Однако некоторые из этих детей там подвергались жестокому обращению, многие стали батраками на фермах.

C аналогичными извинениями планирует выступить и премьер-министр Австралии.

Гордон Браун поручил официальным лицам связаться с людьми, переселенными в рамках программы - с тем, чтобы в будущем году на этот счет было сделано официальное заявление.