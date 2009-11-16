Британский премьер извинится за переселение детей в Австралию
02:12, 16 ноября 2009Политика
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Гордон Браун собирает данные
Гордон Браун планирует выступить с извинениями за роль властей в британской программе отправки тысяч детей в бывшие колонии в XX веке, сообщает Би-Би-Си.
В рамках программы переселения детей - которая была прекращена более 40 лет назад - детей из бедных семей отправляли для "лучшей жизни" в Австралию, Канаду и другие страны.
Однако некоторые из этих детей там подвергались жестокому обращению, многие стали батраками на фермах.
C аналогичными извинениями планирует выступить и премьер-министр Австралии.
Гордон Браун поручил официальным лицам связаться с людьми, переселенными в рамках программы - с тем, чтобы в будущем году на этот счет было сделано официальное заявление.
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