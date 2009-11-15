Турчинов: победа Тимошенко будет убедительной

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что лидер Всеукраинского объединения “Батькивщина”, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО получит убедительную победу на президентских выборах, что исключит возможность обращения других субъектов избирательного процесса в судебные инстанции по факту обжалования результатов выборов.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в эфире “5-го канала” в воскресенье.

“Я уверен, что победа Юлии ТИМОШЕНКО, которая в этих условиях, возглавляет единый центр, который борется и побеждает, будет настолько уверенной, что желание наших оппонентов относительно судебных дел отпадет сразу”, - сказал он.

Первый вице-премьер считает, что результаты выборов президента будут признаны без судебных разбирательств. “Куда они денутся”, - ответил А.ТУРЧИНОВ на вопрос, признают ли все участники гонок результаты выборов.