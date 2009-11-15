Тимошенко об аграриях, дармоедах, налогах и полномочиях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО знает, что власть должна сделать для украинских аграриев, которые вопреки кризису «поднимают Украину, ее дух и традиции».

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабмина, это она подчеркнула в своем приветствии по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«Я знаю, что именно украинская власть должна для вас сделать. Во-первых, обеспечить правильную, долгосрочную политику кредитования под минимальные проценты для полного технического перевооружения, для проведения сельхозработ на самом высоком технологическом уровне и построения заводов с полным циклом переработки сельхозпродукции», - отметила она.

«Мы покончим с тем, что Украину кто-то хочет видеть сырьевым придатком», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Во-вторых, власть объязана открыть все оптовые и розничные рынки сбыта аграрной продукции именно вам, кто ее производит, убрав посредников и дармоедов. Чтобы украинский народ получал продукты наивысшего качества непосредственно из ваших рук», - отметила она.

«В-третьих, власть должна поднять качество жизни в селе, оставив все налоги в том селе, где вы их платите, не забирать их в центральный бюджет, откуда деньги к вам никогда не возвращаются. Именно такой проект бюджета на 2010 год мы внесли в Верховную Раду и примем его сразу после выборов», - обещает Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня у меня еще не хватает полномочий, чтобы полностью внедрить этот короткий, но революционный план в жизнь, и вскоре, уже хватит!» - выразила уверенность премьер.

«Мы с вами покажем высокий класс как можно полностью накормить свою страну да еще и пол - мира. Это ближайшая перспектива, которая уже наступает», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы - нация талантливых и трудолюбивых хлеборобов. Наши черноземы - лучшие в мире», - напомнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии подчеркнула: «Именно вы, дорогие хлеборобы, в этом году практически повторили этот блестящий результат и вывели Украину на третье место в мире по объемам экспорта зерна, удивив всех».

«Именно вы, наши украинские аграрии, нарушая все законы экономической логики, в кризис не уменьшили, а наоборот преумножили объемы производства, защищая Украину», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вы поднимаете к самым высоким уровням украинскую науку, овладеваете мировыми рынками. Жертвенно храните и ставите на ноги сахарную отрасль, мощно поднимаете из полных руин животноводство и птицеводство и даже выращиваете в Украине страусов», - отметила она.

«Вы умеете и делаете все, чтобы поднимать Украину, ее дух и традиции», - говорится в приветствии.