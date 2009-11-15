Ульянченко о Ющенко, Конституции, популизме и повышении рождаемости

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО подчеркивает, что наиболее небезразличными и ответственными относительно проекта изменений к Конституции оказались не политики, а граждане Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала в интервью корреспондентам одесских изданий – «Черноморские новости» и «Одесские вести».

Отвечая за вопрос о возможности одобрения изменений к Конституции Украины, предложенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, ввиду дееспособности нынешней Верховной Рады и достаточно непростого политического момента, В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что наиболее небезразличными к этому проекту оказались не политики, а граждане Украины.

«Президент инициировал всенародное обсуждение нового проекта Основного Закона. И именно это доказало, что украинские граждане более ответственны, чем украинские политики. Люди понимают, что разбалансированность власти и постоянные споры не дают стране развиваться. Мы получили тысячи писем, а некоторые студенты присылали целые труды, посвященные работе государственного аппарата, ветвей власти. Было увидено многообразие мнений и позиций - относительно мажоритарной системы, открытых списков, избрания судей, усиления роли местных администраций или самоуправления и тому подобное. Люди не безразличны – и в этом мы достигли своей цели», - отметила глава президентского Секретариата.

Что касается гуманитарных проектов Президента Украины, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что, действительно, некоторые стороны жизни имеют в украинском обществе неоднозначную оценку.

«Побеждать всегда легче было популизмом. Обещаниями, которые потом не обязательно выполнять. Мы увидели это на примере многих политических сил. В.ЮЩЕНКО поставил себе другую цель: вернуть украинцам их историю, почувствовать себя гражданами государства, а не жителями определенной территории. На этом не делают политический рейтинг, не зарабатывают очки. И очевидно, что не желание создать себе высокий рейтинг позвало действующего главу государства рассказать правду об определенных страницах жизни украинского народа. Это может сделать только тот человек, который является Президентом на своей земле, – украинской, а не какой-то другой», - подчеркнул глава Секретариата, комментируя ряд гуманитарных проектов, инициированных Президентом Украины.

В.УЛЬЯНЧЕНКО коснулась и темы возобновления древних украинских традиций милосердия и благотворительности – первоочередной позиции политики В.ЮЩЕНКО. «Это большое достижение – повышение рождаемости, рост количества матерей-героинь, активизация работы по беспрепятственному доступу инвалидов к объектам социально-бытовой сферы. Все это стало возможным благодаря принципиальной позиции главы государства, первым вопросом которого к главам облгосадминистраций традиционно является забота о социально незащищенных слоях населения», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.