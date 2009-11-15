У Тимошенко назначена встреча с Путиным

В рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии, которую планируется провести в Ялте 19 ноября под председательством премьер-министров Украины и России, будет обсуждаться вопрос поставок газа в Украину в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Мы и дальше будем с Россией вести конструктивный разговор, конструктивный диалог относительно того, как формировать цену на газ для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«19 числа пройдет специальное заседание украинско-российской экономической комиссии, где будут присутствовать два премьера – России и Украины – и правительственные делегации. Как раз мы снова будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что энергетическая независимость Украины, как и любой другой страны, зависит от того, насколько рыночные цены на газ являются рыночными.