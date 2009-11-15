В БЮТ сформулировали три задачи для украинского химпрома

Эффективное развитие химической промышленности зависит от реализации трех задач.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады Украины Наталья КОРОЛЕВСКАЯ журналистам в Северодонецке.

По ее словам, это сохранение экспортных рынков, ускоренная модернизация производственных мощностей и расширение внутреннего рынка. «Конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках определяется двумя факторами: качеством и ценой. Низкая цена и высокое качество могут быть достигнуты только за счет модернизации имеющихся производственных мощностей», - заявила она. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, 45% производственных мощностей имеют возраст свыше 11 лет, из них 12% - более 31 года. «С таким потенциалом говорить о конкурентоспособности очень сложно», - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в профильном Комитете на рассмотрении находится ряд законопроектов, которые позволят провести модернизацию производственных мощностей, которая обеспечит сокращение потребления природного газа на 30-40%. «Это не менее 2.5 млрд. кубометров при нынешнем общем потреблении в 8,5 млрд.кубометров. Поэтому важным эффектом принятия закона станет снижение нашей зависимости от импорта энергоресурсов», - сообщила она.

Кроме того, Глава комитета заявила, что доля отечественной продукции на внутреннем рынке должна быть доведена до 40%. «Это гарантия сбыта отечественной продукции, защита от рисков на внешних рынках», - подчеркнула она, «Украина не должна бояться и избегать умеренной протекционистской политики в отношении стран-поставщиков удобрений на украинский рынок, которые не входят в ВТО».

В то же время Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила надежду на то, что попытки политического саботажа, направленные на ухудшение ситуации в украинской экономике, со стороны политических оппонентов вскоре завершатся. «Мы вместе с Вами знаем, в чем нуждается химпром, и мы готовы вместе выстраивать стабильную, сильную и конкурентную отрасль», - заявила она.