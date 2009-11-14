Экс-лидер харьковских руховцев не хочет быть «в кармане Тимошенко»

Анатолий СЕМЕНЧЕНКО, который сложил полномочия председателя Харьковской областной организации Народного Руха Украины, считает, что Рух отступился от собственных национально-демократических программных принципов, поддержав кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ХОО НРУ, об этом говорится в заявлении А.СЕМЕНЧЕНКО по поводу сложения полномочий руководителя Харьковской облорганизации НРУ.

«Считаю, что, поддержав кандидатом в Президенты лидера БЮТ и партии «ВО «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО, человека, которая возглавляет противоположную национально-демократической по идеологии политическую силу, которая по своим действиям является авантюрным, циничным, непоследовательным и с признаками диктаторства руководителем, которая по мировоззренческим ценностями тяготеет к социалистическим популистским ценностям, – Народный Рух Украины тем самым окончательно поставил на себе жирную точку как на национальной и демократической политической силе», - заявил А.СЕМЕНЧЕНКО.

По его мнению, «такое стало возможным в результате деятельности Бориса ТАРАСЮКА и его ближайшего окружения из руководства Руха (В.КОВАЛЬ, В.КУЙБИДА, А.ЧОРНОВОЛЕНКО) на протяжении всех лет его руководства в Рухе. Ими Народный Рух Украины превращен в такое себе политическое закрытое акционерное общество этих людей с исповеданием «идеологии меркантильности», с псевдовнутрипратийной демократией. Взять к примеру хотя бы последний запрет ЦКРК НРУ на обсуждение и предложения в среде партии по поводу выдвижения возможной кандидатуры на президентскую должность от Руха».

А.СЕМЕНЧЕНКО также считает, что, проголосовав на ХVІІІ съезде НРУ (третий этап) за поддержку кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО, «Рух продемонстрировал, что ему безразлична будущая судьба Украины, общеукраинские национальные и демократические ценности, а также продемонстрировал, что отныне он готов обслуживать кланово-олигархическое окружение Ю.ТИМОШЕНКО в корыстных интересах верхушки Руха, ради получения ими нескольких проходных мест по списку БЮТ на следующих парламентских выборах».

По мнению лидера харьковских «руховцев», который руководил организацией в течение 15 лет, «такое решение съезда также засвидетельствовало еще и то, что Народный Рух Украины, имея практически нулевой партийный рейтинг и аналогичный рейтинг его руководителя – Бориса ТАТАСЮКА, совершил свой последний торг: продал бренд «Народный Рух Украины» Юлии ТИМОШЕНКО и ее политической силе, чтобы в этой президентской кампании Рух не «путался под ногами», а был у нее «в кармане».

«В такой партии, которая отступилась от собственных национально-демократических программных принципов, где совсем не осталось Чорноволовского духа (разве что – лишь риторика о нем), я не вижу себе места, а потому заявляю о сложении с себя полномочий председателя Харьковской областной организации Народного Руха», - говорится в заявлении А.СЕМЕНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2009 г. провод Харьковской областной организации НРУ принял постановление, в котором осудил решение съезда НРУ поддержать на президентских выборах премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО и выступил в поддержку действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

13 ноября провод Харьковской облорганизации Народного Руха Украины вышел из состава Руха.