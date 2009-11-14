Экс-лидер харьковских руховцев не хочет быть «в кармане Тимошенко»
Рух совершил свой последний торг
Анатолий СЕМЕНЧЕНКО, который сложил полномочия председателя Харьковской областной организации Народного Руха Украины, считает, что Рух отступился от собственных национально-демократических программных принципов, поддержав кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ХОО НРУ, об этом говорится в заявлении А.СЕМЕНЧЕНКО по поводу сложения полномочий руководителя Харьковской облорганизации НРУ.
«Считаю, что, поддержав кандидатом в Президенты лидера БЮТ и партии «ВО «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО, человека, которая возглавляет противоположную национально-демократической по идеологии политическую силу, которая по своим действиям является авантюрным, циничным, непоследовательным и с признаками диктаторства руководителем, которая по мировоззренческим ценностями тяготеет к социалистическим популистским ценностям, – Народный Рух Украины тем самым окончательно поставил на себе жирную точку как на национальной и демократической политической силе», - заявил А.СЕМЕНЧЕНКО.
По его мнению, «такое стало возможным в результате деятельности Бориса ТАРАСЮКА и его ближайшего окружения из руководства Руха (В.КОВАЛЬ, В.КУЙБИДА, А.ЧОРНОВОЛЕНКО) на протяжении всех лет его руководства в Рухе. Ими Народный Рух Украины превращен в такое себе политическое закрытое акционерное общество этих людей с исповеданием «идеологии меркантильности», с псевдовнутрипратийной демократией. Взять к примеру хотя бы последний запрет ЦКРК НРУ на обсуждение и предложения в среде партии по поводу выдвижения возможной кандидатуры на президентскую должность от Руха».
А.СЕМЕНЧЕНКО также считает, что, проголосовав на ХVІІІ съезде НРУ (третий этап) за поддержку кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО, «Рух продемонстрировал, что ему безразлична будущая судьба Украины, общеукраинские национальные и демократические ценности, а также продемонстрировал, что отныне он готов обслуживать кланово-олигархическое окружение Ю.ТИМОШЕНКО в корыстных интересах верхушки Руха, ради получения ими нескольких проходных мест по списку БЮТ на следующих парламентских выборах».
По мнению лидера харьковских «руховцев», который руководил организацией в течение 15 лет, «такое решение съезда также засвидетельствовало еще и то, что Народный Рух Украины, имея практически нулевой партийный рейтинг и аналогичный рейтинг его руководителя – Бориса ТАТАСЮКА, совершил свой последний торг: продал бренд «Народный Рух Украины» Юлии ТИМОШЕНКО и ее политической силе, чтобы в этой президентской кампании Рух не «путался под ногами», а был у нее «в кармане».
«В такой партии, которая отступилась от собственных национально-демократических программных принципов, где совсем не осталось Чорноволовского духа (разве что – лишь риторика о нем), я не вижу себе места, а потому заявляю о сложении с себя полномочий председателя Харьковской областной организации Народного Руха», - говорится в заявлении А.СЕМЕНЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2009 г. провод Харьковской областной организации НРУ принял постановление, в котором осудил решение съезда НРУ поддержать на президентских выборах премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО и выступил в поддержку действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.
13 ноября провод Харьковской облорганизации Народного Руха Украины вышел из состава Руха.