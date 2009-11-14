Тимошенко ответила на "бомжа": я государственной земли не тырила

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допускает, что некоторые политики, в том числе и высокого уровня, могут воспринимать ее как бомжа, потому что она ни дня в жизни не жила на государственной даче.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам, комментируя недавнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Может быть, и выглядит бомжом премьер-министр, который ни разу в своей жизни не заселился ни на одну государственную дачу. Хотя я имею право на это по закону, но я принципиально этого не делаю. И в то время, когда и Виктор ЮЩЕНКО, и Виктор ЯНУКОВИЧ, и Николай АЗАРОВ, и могу всех их назвать поименно, будучи в оппозиции или при власти, позанимали тысячи квадратных метров государственных дач и живут за государственный счет. Я ни разу на дачу не селилась. Поэтому, возможно, я для них и выгляжу бомжем или неровней», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что была удивлена, когда в декларации о доходах Президента Украины увидела информацию о покупке нового участка земли. «Я была удивлена, когда в декларации Президента увидела новоприобретенную землю – 13 гектаров – в Безрадичах в Киеве… Но я тоже думаю, что я, возможно, рядом с Президентом и выгляжу бомжом, потому что я ни одного участка государственной земли не стырила, пока работаю премьер-министром. Поэтому, может, да… так и есть, так придется и жить», - с улыбкой заявила Ю.ТИМОШЕНКО, извинившись за неформальное слово.