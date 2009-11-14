Европа упускает возможность, которую нашла Украина?

Химическая промышленность имеет все шансы выйти из кризиса конкурентоспособной. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады Украины Наталья КОРОЛЕВСКАЯ журналистам в Северодонецке.

По ее словам, европейские поставщики химической продукции сегодня упускают возможность дальнейшего роста в угоду краткосрочным внутренним интересам. «В области инновационного менеджмента наблюдается переориентация на краткосрочные инновации, причем чаще прикладного значения. Инвестиции в долгосрочные, более затратные и рискованные проекты откладываются. Таким образом, европейская химическая промышленность упускает возможность роста и уменьшает шансы для выхода из кризиса в окрепшем состоянии», - заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что приоритет для правительства Украины – это возможность инноваций и быстрой модернизации отечественной химической промышленности. «Это заложит крепкий фундамент для конкурентоспособности отрасли уже через 2-3 года. И наше правительство готово всецело поддержать химпром в этом вопросе», - заявила она.