Тимошенко хочет отменить пошлину на ввоз сырья для химпрома

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым пересмотреть условия экспорта и импорта продукции химических предприятий, а также отменить пошлину на ввоз сырья для химпрома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Импорт необходимого сырья, необходимых компонентов для собственного производства химической продукции Украины должен иметь нулевую ставку таможенной пошлины и должен иметь упрощенную процедуру пересечения границы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что импорт продукции химической промышленности, в том числе и для сельского хозяйства, должен осуществляться в Украину таким образом, чтобы не страдали отечественные предприятия химпрома.

«Я понимаю, что есть конфликт интересов между аграриями и предприятиями химической промышленности… В то же время, нам нужно здесь найти какую-то середину, которая будет устраивать и наши химические предприятия, и аграриев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В этой связи она отметила, что у правительства есть хороший опыт решения спорных и проблемных вопросов, касающихся цен на ту или иную продукцию, путем подписания меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании.