Литвин: до завершения первого тура торг неуместен

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост главы государства Владимир ЛИТВИН заверяет, что никто из кандидатов в президенты на данный момент не проводит с ним переговоры о возможной поддержке во втором туре выборов.

Об этом он заявил в программе «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«До завершения первого тура торг неуместен - это все понимают, и никто ничего не предлагает», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что для него сейчас важнее должность Президента, хотя она в экономическом, кадровом плане менее привлекательна. «Но я только там смогу полностью реализовать свой потенциал - объединить страну, чтобы политика была адекватной, чтобы мы чувствовали себя государством, которое уважают собственные граждане, тогда его будут уважать и другие», - сказал он.

Также В.ЛИТВИН опроверг слухи, что в 2004 году на то время кандидат в президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал ему должность премьер-министра, а потом свое обещание не сдержал.

Более того, по словам В.ЛИТВИНА, он не хотел стать главой правительства. «Такой хотелки у меня не было, потому что я считал, что надо на одном месте получить основательный опыт, и я этот опыт приобрел, будучи председателем ВР", - сказал спикер.