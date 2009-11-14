Тимошенко хочет пустить химпром на разработки месторождений газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что отечественные предприятия химической промышленности должны получить лицензии на разработку месторождений природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Для наших химических предприятий, которые работают сегодня на природном газе как на сырье, нам нужно будет дать лицензии на разработку таких месторождений, которые действительно имеют серьезные запасы природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула необходимость создания вертикально интегрированных компаний, которые бы занимались разработкой месторождений, добычей газа и собственно производством продукции. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такая организация работы компаний с учетом мировых цен на рынке газа будет оптимальной для достижения максимальных результатов.

Кроме того, премьер подчеркнула, что на сегодняшний день чрезвычайно важным является использование технологии по производству газа из угля, поскольку его цена значительно дешевле существующей на рынке цены на природный газ.