Ющенко назначил начальника Генштаба

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил генерал-полковника Ивана СВИДУ начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По информации собеседника агентства, Президент подписал соответствующий указ вчера, 13 ноября.

До назначения на эту должность генерал-полковник И.СВИДА был командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что 15 февраля 2010 года этому генералу исполнится 60 лет, что является предельным возрастом для пребывания на воинской службе. В то же время, как отметил источник в Минобороны, генерал-полковнику И.СВИДЕ отдельным решением как минимум на один год был продлен срок пребывания на воинской службе, что может свидетельствовать о высоком уровне доверия к этому высокому военному руководителю со стороны Президента, Верховного главнокомандующего ВСУ В.ЮЩЕНКО.

Как также сообщил источник в Минобороны, на должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен генерал-полковник Геннадий ВОРОБЬЁВ, который до этого назначения занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, Сергей КИРИЧЕНКО 5 октября подал рапорт на имя и.о. министра обороны Украины об освобождении от должности начальника Генштаба в связи с ухудшением состояния здоровья.

8 октября Президент заявил, что рассматривает вопрос об отставке С.КИРИЧЕНКО.