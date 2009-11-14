Тимошенко обещает химпрому продлить льготы на газ

Правительство в случае необходимости может продлить на I квартал 2010 года действие льготных цен на газ для предприятий химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Северодонецке заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Мы будем следить за развитием мировых рынков – за ценой на аммиак и карбамид. Мы будем следить за тем, выздоравливает ли рынок или продолжается стагнация. И если стагнация будет продолжаться и дальше, мы будем и дальше сохранять - и в первом квартале следующего года - специальную цену для наших химических предприятий на природный газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

Уровень предельной цены для предприятий химпрома понижен в связи с рекомендациями правительства и с учетом существенного ухудшения финансового положения отечественных предприятий химической отрасли.

По такой цене газ получают пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ОАО «Ривнеазот».