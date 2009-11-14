Литвин не прививался от гриппа и не намерен этого делать

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не делал прививку от гриппа и не намерен этого делать.

Об этом он заявил в программе «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

Отвечая на вопрос, делал ли он прививку от гриппа, В.ЛИТВИН сказал: «Нет, и не буду».

Председатель ВР также заверил, что не носит маску от гриппа. "Я уверен, что сейчас то время, когда с политиков надо снимать маски, а не одевать", - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, несмотря на эпидемию, нужно продолжать жить. "Есть известное изречение - будет - как будет, а будет - как Бог даст. Надо просто жить, но надо себя уважать и себя надо беречь, это тоже понятно", - подчеркнул спикер.