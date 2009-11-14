Литвин не прививался от гриппа и не намерен этого делать
12:29, 14 ноября 2009Политика
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"Будет - как будет, а будет - как Бог даст"
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не делал прививку от гриппа и не намерен этого делать.
Об этом он заявил в программе «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».
Отвечая на вопрос, делал ли он прививку от гриппа, В.ЛИТВИН сказал: «Нет, и не буду».
Председатель ВР также заверил, что не носит маску от гриппа. "Я уверен, что сейчас то время, когда с политиков надо снимать маски, а не одевать", - сказал он.
По словам В.ЛИТВИНА, несмотря на эпидемию, нужно продолжать жить. "Есть известное изречение - будет - как будет, а будет - как Бог даст. Надо просто жить, но надо себя уважать и себя надо беречь, это тоже понятно", - подчеркнул спикер.
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