НРУ раскололся из-за Тимошенко

Харьковская областная организация Народного Руха Украины вышла из состава Руха.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ХОО НРУ, решение об этом было принято 13 ноября на внеочередном заседании провода облорганизации, на котором рассматривался вопрос «О текущей ситуации в Харьковской областной организации НРУ».

По информации пресс-службы, в ходе обсуждения, в частности, отмечалось, что «центральное руководство Руха не прислушивалось к мнению, изложенному в постановлении предыдущего расширенного провода ХОО НРУ от 1 ноября с.г. об отказе поддержки Рухом кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в интересах Виктора ЮЩЕНКО. Вместо этого руководство партии продолжает губительную политику по переориентации Народного Руха Украины с национально-демократических принципов на сугубо меркантильные и лево-популистские в интересах БЮТа и ВО «Батькивщина».

В результате обсуждения провод Харьковской облорганизации НРУ, как представительский руководящий орган «руховцев» Харьковской области, «принял постановление о выходе Харьковской областной организации НРУ из Народного Руха Украины», сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что 14 ноября 2009 г. председатель Харьковской областной организации НРУ Анатолий СЕМЕНЧЕНКО сложил с себя полномочия председателя организации и вышел из рядов Народного Руха Украины. Такое заявление А.СЕМЕНЧЕНКО, который более 15 лет был неизменным председателем этой организации, направил в Центральный провод НРУ.

Аналогичные заявления о выходе из рядов Народного Руха Украины также сделали большинство членов провода ХОО НРУ, которые накануне на внеочередном заседании провода проголосовали за выход Харьковской областной организации НРУ из Народного Руха Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2009 г. провод Харьковской областной организации НРУ принял постановление, в котором осудил решение съезда НРУ поддержать на президентских выборах премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО и выступил за поддержку действующего Президента В.ЮЩЕНКО.

Как заявил 4 ноября на пресс-конференции А.СЕМЕНЧЕНКО, провод облорганизации НРУ считает, что такое решение съезда НРУ является ошибочным, поскольку национально-демократические силы Украины «не уполномочивали Рух выдвигать Ю.ТИМОШЕНКО единым кандидатом в президенты Украины». Харьковский Рух заявил о поддержке на президентских выборах 2010 г. кандидата в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО, который, по мнению «руховцев», «на сегодняшний день реально отстаивает украинские национальные и демократические ценности, задекларированные в программных документах Руха». Провод ХОО НРУ также решил, что отдельные члены Руха, а также районные и городские организации, входящие в состав Харьковской облорганизации НРУ, на нынешних выборах «с поддержкой другого кандидата в президенты могут определяться самостоятельно».