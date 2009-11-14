Литвин сомневается, что КС зарубит новые соцстандарты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Конституционный Суд не примет решения, которым признает неконституционным принятый парламентом закон о повышении социальных стандартов.

Об этом он заявил на канале «Интер» в программе «Большая политика с Евгением Киселевым».

В.ЛИТВИН отметил, что не может понять заявлений премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об отказе выполнять закон о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. «У меня по этому поводу были и, очевидно, еще будут дискуссии с премьер-министром», - сказал он.

В ЛИТВИН подчеркнул, что закон нужно выполнять, а обращение в Конституционный Суд не освобождает от исполнения закона. «Вот когда Конституционный Суд вынесет вердикт, тогда будем действовать иначе», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН очень сомневается, что Конституционный Суд примет решение о неконституционности закона.

«Более того, я убежден, что Конституционный Суд не должен открывать производство по этому вопросу», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

30 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал данный закон.

5 ноября в КС поступило представление 50 депутатов о конституционности закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

6 ноября Верховная Рада утвердила поправки в государственный бюджет на 2009 год, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября.