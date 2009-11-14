Тимошенко встретится с активом Северодонецка
Премьер едет в Луганскую область
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Луганскую область.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, глава правительства ознакомится с работой ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и проведет совещание «Химический комплекс Украины: тенденции, проблемы, прогнозы на 2010 год».
Кроме того, во время поездки в Северодонецк премьер-министр Украины ознакомится с выполнением работ по капитальному ремонту Дворца культуры и с состоянием строительства жилого дома, в котором квартиры предназначены для льготных категорий населения во исполнение антикризисной программы правительства в строительной отрасли.
Ю.ТИМОШЕНКО также встретится с активом Северодонецка и вручит акты на право собственности на земельные участки.