Тимошенко встретится с активом Северодонецка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Луганскую область.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, глава правительства ознакомится с работой ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и проведет совещание «Химический комплекс Украины: тенденции, проблемы, прогнозы на 2010 год».

Кроме того, во время поездки в Северодонецк премьер-министр Украины ознакомится с выполнением работ по капитальному ремонту Дворца культуры и с состоянием строительства жилого дома, в котором квартиры предназначены для льготных категорий населения во исполнение антикризисной программы правительства в строительной отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО также встретится с активом Северодонецка и вручит акты на право собственности на земельные участки.