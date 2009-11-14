Из Луганска пришло письмо в поддержку Тимошенко

Члены Луганской областной организации «Наш Президент - 2010» высказались за поддержку кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на выборах Президента.

Представители общественности края в специальном обращении к землякам отметили, что только избрание Ю.ТИМОШЕНКО главой государства остановит негативные тенденции в экономической и социальной жизни как области, так и всей Украины.

«Мы хотим помочь нашей стране бесповоротно измениться в лучшую сторону. Для этого нужна воля, солидарность и ответственность. Для этого нужна сила, прежде всего - сила духа, которой так не хватает многим мужчинам, и которой в избытке владеет хрупкая женщина, сжимающая штурвал государственного корабля. Речь, конечно, идет о премьер-министре Украины Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в обращении, текст которого передан УНИАН.

Авторы документа отмечают, что они поддерживают деятельность премьер-министра, и не могут оставаться в стороне, наблюдая, как она борется с экономическим кризисом, возвращая в жизнь украинцев логику и справедливость.

«Мы поддерживаем Юлию ТИМОШЕНКО - политика, в чьем активе реальные результативные действия, которые одобряет мировое сообщество. Хорошо зная социальную ситуацию в нашей области и изучая мнения людей, живущих во всех ее уголках, мы понимаем: еще одна ошибка в выборе главы государства приведет к тому, что Украина, которая стремится занять достойное место среди европейских государств, больше не будет единым соборным государством», - подчеркивается в обращении Луганской облорганизации «Наш Президент - 2010».

Под документом подписались более 30 известных политиков, мастеров искусств, медиков, педагогов, промышленников и других представителей общественности Луганской области. В частности, бывший губернатор Луганской области Геннадий ФОМЕНКО, генеральный директор ГП «Луганскуголь» Александр ЕРМАКОВ, народные депутаты Украины Сергей ПОДГОРНЫЙ, Борис ПУДОВ, Виталий КУРИЛО, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, народная артистка Украины Галина МУРЗАЙ, абсолютная чемпионка мира по прыжкам с парашюта Валентина ЗАКОРЕЦКАЯ и другие.