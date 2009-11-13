Кто заменит Литвина в парламенте?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложит, чтобы на время его отпуска пленарные заседания проводили его заместители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, находясь с рабочей поездкой в Броварах Киевской области.

В.ЛИТВИН подтвердил, что со следующей недели он намерен уйти в отпуск, чтобы заниматься избирательной кампанией. В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, его пребывание в отпуске не будет означать, что законы, которые будет принимать парламент, не будут подписываться.

Председатель ВР отметил, что не будет председательствовать на заседаниях, чтобы избежать обвинений в использовании парламентской трибуны для проведения политической агитации.

«Я не хочу давать основания для разного рода обвинений», - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, работа ВР организована, и он будет просить на Согласительном совете, чтобы на заседаниях председательствовали первый заместитель председателя ВР, а в случае его отсутствия - заместитель председателя ВР. «Но речь идет только о председательстве на пленарных заседаниях ВР», - сказал он.