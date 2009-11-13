Франция надеется, что Ющенко и Тимошенко договорятся

Франция ожидает от Украины сигнала о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве госсекретарь по европейским делам МИД Франции Пьер ЛЕЛЛУШ.

«Мы ожидаем от Украины важного сигнала в интересах возобновления сотрудничества из МВФ в тот сложный момент, который имеет место сегодня», - сказал он.

П.ЛЕЛЛУШ также сообщил, что в ходе своего визита в Украину он имел встречи с украинскими должностными лицами и политиками.

«Я имел возможность отметить, что необходимо немного больше лидерства и немного больше единства среди политических руководителей этого государства», - добавил он.