Ющенко предложил Литвину вызвать Тимошенко на ковер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с предложением на ближайшем заседании парламента заслушать отчет премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о состояния финансовом обеспечении Вооруженных сил в 2009 году и формировании расходов на оборону на следующий год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое обращение Президент направил, учитывая наличие кризисных явлений в оборонной сфере.

Глава государства выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся сегодня в Вооруженных силах Украины относительно способности гарантированно выполнять задачи по обороне государства, которая на сегодня является критической.

Также Президент Украины обратился к руководителям депутатских фракций и групп в Верховной Раде с просьбой поддержать его предложение о рассмотрении в парламенте проблемных вопросов финансового обеспечения ВСУ.

По словам В.ЮЩЕНКО, согласно общему фонду нынешнего бюджета Министерства обороны из предусмотренных 7 млрд. 428,5 млн. грн. выделено 6 млрд. 640,3 млн. грн., или 89,4%, специальному фонду - из предусмотренных 4 млрд. 221,6 млн. грн. - 452,3 млн. грн., или 10,7%, согласно Стабилизационному фонду из предусмотренных 1 млрд. 221,1 млн. грн. - 229,4 млн. грн., или 18,8%.

Кроме того, подчеркнул Президент, до конца текущего года не хватает 64,8 млн. грн. на питание военнослужащих, 60,5 млн. грн. - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, 51,9 млн. грн. - на обеспечение личного состава надлежащим вещевым имуществом и банно-прачечными услугами, 43,6 млн. грн. - на ротацию международных миротворческих контингентов, 285,9 млн. грн. - на денежное обеспечение.

Однако недопустимым, по словам В.ЮЩЕНКО, является сохранение правительством негативных тенденций финансирования нужд обороны в проекте государственного бюджета Украины на 2010 год, в котором предусматриваются расходы Министерству обороны только на сумму 13035,7 млн. грн., что составляет 1,1% ВВП. Такой объем расходов составляет только 65,7% от минимальной потребности, заявил Президент.

По убеждению главы государства, “такое отношение Кабинета министров Украины к насущным потребностям оборонного ведомства свидетельствует о безответственности высшего органа исполнительной власти и имеет признаки сознательного ослабления оборонного потенциала государства”.