Ющенко не отдал Кабмину «Артек» и «Молодую гвардию»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ.

"Приняв закон, которым решаются вопросы управления объектами государственной собственности, Верховная Рада Украины превысила свои конституционные полномочия, чем нарушила положение части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, статьи 85 Конституции Украины", - считает В.ЮЩЕНКО.

По его словам, частью второй статьи 19 Конституции Украины определено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основе, в пределах полномочий и образом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

К тому же, отмечает Президент, в соответствии со статьей 85 Конституции Украины полномочия Верховной Рады ограничены только теми, которые отнесены к ее ведению. Так, в частности, к полномочиям Верховной Рады относительно вопросов собственности принадлежат утверждения перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, определение правовых принципов исключения объектов права государственной собственности (пункт 36 части первой). Конституцией Украины Верховной Раде не предоставлены права осуществлять управление объектами государственной собственности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 октября приняла в целом Закон “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия». За него проголосовали 367 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что Международный детский центр «Артек» и Украинский детский центр «Молодая гвардия» являются государственными предприятиями и относятся к сфере управления центрального органа исполнительной власти, к предмету ведения которого относятся вопросы организации оздоровления и отдыха детей Украины.

Государство обеспечивает поддержку государственных предприятий “Международный детский центр “Артек” и “Украинский детский центр “Молодая гвардия” как заведений оздоровления и отдыха детей общегосударственного значения путем установления льгот по налогообложению, определения особенностей правового режима имущества, закрепленного за этими детскими центрами на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.