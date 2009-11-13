Добкин стал кандидатом наук

18:05, 13 ноября 2009
Политика
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...в Институте законодательства Верховной Рады

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН получил научную степень кандидата наук.

Об этом информирует официальный сайт Харьковского городского совета.

Согласно сообщению, М.ДОБКИН защитил диссертацию на тему: «Административно-правовой статус исполнительных органов городских советов» на получение научной степени кандидата юридических наук.

Защита состоялась 12 ноября в Институте законодательства Верховной Рады Украины, говорится в сообщении.

 

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