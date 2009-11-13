Добкин стал кандидатом наук

...в Институте законодательства Верховной Рады

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН получил научную степень кандидата наук. Об этом информирует официальный сайт Харьковского городского совета. Согласно сообщению, М.ДОБКИН защитил диссертацию на тему: «Административно-правовой статус исполнительных органов городских советов» на получение научной степени кандидата юридических наук. Защита состоялась 12 ноября в Институте законодательства Верховной Рады Украины, говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter