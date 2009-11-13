Против Януковича готовят новый компромат - «ещё более ужасающий»?

Против кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА готовится выброс компромата о его якобы третьей судимости.

Об этом сообщил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе, проинформировали в Институте.

По его мнению, арсенал компромата и взаимных обвинений у сторон избирательной кампании сегодня не исчерпан. «Мне известно, что готовится мощный выброс компромата относительно Виктора ЯНУКОВИЧА. Речь будет идти о его третьей судимости, но при этом инкриминируют ему вовсе не статью об изнасиловании. Оппоненты припасли ещё более ужасающий компромат», - сообщил политолог. По его сведениям, выступит с этим компроматом не премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а один из технических кандидатов.

По его мнению, против Ю.ТИМОШЕНКО также будет задействован весь арсенал информационного оружия. «Так, сейчас против премьера будет использована технология «Павел ЛАЗАРЕНКО возвращается», - считает К.БОНДАРЕНКО. В то же время он уверен, что П.ЛАЗАРЕНКО не вернётся в Украину. «Он дорожит своей жизнью и знает, сколько у него недоброжелателей в Украине. Но каждую неделю в СМИ будет забрасываться информация: «ЛАЗАРЕНКО вот-вот вернётся», «ЛАЗАРЕНКО расскажет о своих подельщиках» и т.д. Волей-неволей это будет бить по Юлии Владимировне – в сознании многих людей первоначальный период её политической жизни был связан с экс-премьером», - отметил эксперт. К.БОНДАРЕНКО подчеркнул, что сегодня мало кто вспоминает, что отношения у действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО с П.ЛАЗАРЕНКО в 1996-1997 гг. были ещё более тесными, чем отношения Ю.ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО. «Сегодня также можно говорить о том, что Виктор ЮЩЕНКО - при содействии влиятельных американских кругов - взял курс на координацию действий и тесный союз с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Бывшие антиподы объединяются против ТИМОШЕНКО», - считает К.БОНДАРЕНКО.

В ходе пресс-конференции К.БОНДАРЕНКО также отметил некоторые особенности и тенденции нынешней избирательной кампании. «Во-первых, это первая президентская кампания в Украине, в которой не принимают активное участие ни крупные олигархические группы, ни внешние игроки: и Ринат АХМЕТОВ, и Виктор ПИНЧУК, и Сергей ТАРУТА, и Россия, и США заняли нейтральную позицию относительно украинских выборов. Во-вторых - основные претенденты не делят Украину, как в 2004 году, но пытаются её соединить, сшить. Ю.ТИМОШЕНКО активизировала свои действия на Востоке, В.ЯНУКОВИЧ - на Западе. Они сегодня - не смотря на вражду - пытаются декларировать объединительные лозунги, и это не может не радовать», - сказал политолог.

Отвечая на вопрос о роли таких кандидатов, как Арсений ЯЦЕНЮК и Сергей ТИГИПКО, политолог заметил, что ему больно говорить об А.ЯЦЕНЮКЕ. В первую очередь потому, отметил К.БОНДАРЕНКО, что год назад ему пришлось работать советником председателя Верховной Рады Украины. «Поэтому неэтично обсуждать человека, с которым работал. Могу сказать лишь одно: в электоральном плане господин ЯЦЕНЮК потерял поддержку значительного количества бывших сторонников. И хорошо, что это произошло сейчас, а не как в случае с В.ЮЩЕНКО - через несколько месяцев после избрания на пост Президента», - думает политолог. По его мнению, А.ЯЦЕНЮК может сосредоточиться и поработать над ошибками, которых допущено очень много. «Если, конечно, захочет работать. К сожалению, сегодня его рассматривают лишь как политика, помогающего одному кандидату оттягивать голоса у другого кандидата», - отметил директор института Горшенина.

По мнению К.БОНДАРЕНКО, сегодня стремительно возвращается в политику Сергей ТИГИПКО. «По имеющимся данным, часть влиятельных людей в среде Партии регионов предложила Сергею Леонидовичу пост лидера партии. Все понимают, что после выборов фактор В.ЯНУКОВИЧА в Партии регионов ослабеет. Если В.ЯНУКОВИЧ станет Президентом - он уйдёт с поста лидера партии. Если не станет – четвёртый раз на него не будут делать ставку», - отметил К.БОНДАРЕНКО. Он считает, что «регионы» будут искать более молодого, мобильного и перспективного лидера. «Именно с прицелом на то, чтобы стать лидером Востока Украины, работает сегодня С.ТИГИПКО, его перспективы в 2010 году сосредоточены, похоже, именно на этом направлении. Кстати, главный конкурент Сергея ТИГИПКО в электоральной нише – Инна БОГОСЛОВСКАЯ», - считает политолог.

Отвечая на вопрос о том, с какой целью газета «Левый берег» (проект Института Горшенина) раскручивает «кандидата в Президенты Степана РАКОВА», К.БОНДАРЕНКО отметил: «На фоне серых и невыразительных политиков должен же быть хотя бы один светлый, яркий и жизнерадостный кандидат, вселяющий оптимизм и заставляющий улыбнуться? Ещё со времён сотрудничества с одесскими «Масками» (комик-труппа «Маски», г. Одесса) Институт Горшенина исповедует принципы: «мы за выборы по-доброму, мы за политику по-доброму». Если даже В.ЮЩЕНКО поверил в то, что С.РАКОВ – реально зарегистрированный кандидат и пытался с ним полемизировать, что говорить о других людях? Если у нас нет позитивных героев среди реальных кандидатов, то пусть будут хотя бы среди кандидатов виртуальных».