Генпрокуратура еще не передала в суд документы по Межигорью

Генеральная прокурату Украины еще не выполнила судебное решение и не передала в Окружной административный суд Киева документы, подтверждающие право собственности на земельный участок в урочище Межигорье, где проживает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом газете «Коммерсант - Украина» (№ 197 за 13 ноября 2009 года) сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Ранее суд вынес постановление об истребовании этих документов у Генпрокуратуры, где подтвердили, что документы о праве собственности на участок в Межигорье по-прежнему находятся у них.

«На сегодняшний день официального запроса из Окружного административного суда Киева в Генеральную прокуратуру не поступило. ГПУ продолжает проверку этих материалов. Когда поступит официальный запрос, мы, конечно, выполним решение суда", - заявил руководитель пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2009 года председатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств незаконного ареста председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА Николай ДЖИГА изъял у председателя Вышгородской райгосадминистрации оригиналы документов, подтверждающие право собственности земельного участка в урочище Межигорье. На данное время оригиналы настоящих документов находятся в Генеральной прокуратуре.

5 ноября Киевский окружной административный суд по ходатайству Кабинета министров Украины вытребовал у Генеральной прокуратуры документы по Межигорью.

«Это постановление подлежит немедленному исполнению, и ГПУ обязана по требованию суда предоставить все документы о передаче в аренду земель государственной собственности общей площадью 136,88 га в урочище Межигорье третьим лицам, в том числе В.ЯНУКОВИЧУ. Надеюсь, после поступления документов в суд начнется реальное движение по делу по иску Кабмина о признании действий Вышгородской РГА по передаче в аренду ООО «Танталит», гражданину ЯНУКОВИЧУ В.Ф. и другим лицам земельных участков незаконными, и осуществленными с превышением предоставленных полномочий», - подчеркнул заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».