Коммунисты поддержат Тимошенко в борьбе за «гриппозный» миллиард

Парламентская фракция КПУ готова голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа, если глава государства Виктор ЮЩЕНКО заветирует его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время прямого эфира на телеканале "Новый Чернигов" лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, коммунисты готовы повторно поддержать документ о направлении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа, предложенный правительством.

"Мы голосовали и еще раз проголосуем за выделение миллиарда для противодействия эпидемии гриппа", - сказал П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Он отметил, что в госбюджете-2009 на сегодня не хватает 30% поступлений. По словам В.ЮЩЕНКО, премьер-министр не имеет средств на финансирование даже безотлагательных вопросов.

Поэтому, как сказал В.ЮЩЕНКО, по мнению премьера Юлии ТИМОШЕНКО, единственным способом финансирования является эмиссия гривни. Однако, отметил Президент, такие шаги неминуемо приведут к девальвации гривни.

По его словам, таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО проводит нечестную политику. Как добавил В.ЮЩЕНКО, она не называет эмиссию эмиссией, однако в то же время пытается взять 1 млрд. грн. в Нацбанке, которому “неоткуда взять”.

Вместе с тем он отметил, что его решение ветировать данный закон не означает, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом.