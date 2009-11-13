Симоненко: Украина больна политическим гриппом

Кандидат в Президенты Украины Петр СИМОНЕНКО в случае победы на выборах намерен распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер коммунистов заявил в прямом эфире Житомирского областного телевидения во время пребывания в регионе.

В частности, по словам П.СИМОНЕНКО, «сейчас в Украине народ фактически отказался от власти, а власть - от народа... И потому это требует срочной смены власти в Украине”.

При этом политик сообщил о намерении КПУ провести кадровую ротацию на всех уровнях в случае победы на президентских выборах и сменить состав парламента, «чтобы Верховная Рада не была клубом для олигархов, где они дерибаном занимаются, а решала вместе с правительством важные для страны вопросы».

Он также добавил, что сейчас Украина “больна политическим гриппом”, и призвал политиков приложить усилия, чтобы ее срочно вылечить.