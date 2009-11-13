МВФ не прекращал работать с Украиной

Международный валютный фонд не приостанавливал сотрудничество с Украиной.

Об этом заявил и.о. министра финансов Игорь Уманский в эфире 5 канала.

"Программа не приостановлена. Сейчас идет переговорный процесс относительно согласования меморандума и согласования письма о намерениях", - сказал он.

По словам и.о. министра, один из направлений сотрудничества с МВФ - это "поддержка платежного баланса и предоставление этих денег Нацбанку, чтобы он мог удержать валютную позицию в стране".

"У Нацбанка примерно 27 миллиардов долларов валютных резервов. По расчетам МВФ, минимальный уровень, который нужен на конец года, чтобы банковская система, валютный рынок чувствовал себя спокойно - это 16,5 миллиарда", - цитирует и.о. министра Украинская правда.

"Запас прочности у Нацбанка на этот период по удержанию позиций на валютном рынке есть. Независимо от того, какое решение примет МВФ", - сказал он.

"С точки зрения валютного рынка, с точки зрения макрофинансовой ситуации и возможности Нацбанка удержать эту ситуацию, ситуация с предоставлением займа не критическая", - отметил и.о. министра.

В то же время Уманский заявил, что правительство обращалось к МВФ с просьбой оказать поддержку балансу государственного бюджета.

В представительстве МВФ УНИАН подчеркнули, что Международный валютный фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти. МВФ в вопросе сотрудничества с Украиной никоим образом не привязывается к дате президентских выборов, и все будет зависеть только от того, как быстро украинской власти удастся достичь вышеуказанного консенсуса.