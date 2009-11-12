Ющенко просит Генпрокуратуру разобраться с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится к Генеральной прокуратуре с просьбой дать оценку объему внешних займов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с жителями города Кременчуг Полтавской области, которую он проводил как кандидат в президенты Украины.

“Я направляю в Генеральную прокуратуру представление относительно оценки национального бюджета в контексте критических размеров внешних займов, и на сколько это отвечает национальному закону," – сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время совещания с промышленниками в городе Кременчуг В.ЮЩЕНКО заявил, что за 7 месяцев текущего года правительство увеличило объем государственного долга с 80 млрд. до 230 млрд.

По его словам, в будущем году на обслуживание этого долга потребуется больше средств, чем на финансирование образования, медицины и обороны вместе взятых.