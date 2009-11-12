Тимошенко встретилась с главой Меджлиса

На предстоящей сессии общенационального съезда крымских татар - Курултае, который состоится 5-6 декабря, будет решен вопрос о поддержке того или иного кандидата на президентских выборах в Украине.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, состоявшейся в Киеве 10 ноября.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Меджлиса, М.ДЖЕМИЛЕВ проинформировал премьер-министра Украины о том, что вопрос о предстоящих президентских выборах в Украине будет обсуждаться делегатами общенационального съезда крымскотатарского народа - Курултая, очередная сессия которого состоится 5-6 декабря 2009 года. При этом М.ДЖЕМИЛЕВ отметил, что на данном этапе в адрес ряда кандидатов на пост Президента Украины, в том числе и Ю.ТИМОШЕНКО, будут направлены вопросы, наиболее волнующие крымских татар.

Глава Меджлиса также не исключил того, что делегаты Курултая крымскотатарского народа обратятся к своим соотечественникам с призывом на первом туре выборов Президента Украины оказать, по своему усмотрению, поддержку нескольким кандидатам-представителям национально-демократических сил, а только во втором туре - проголосовать за конкретного кандидата, вышедшего во второй тур выборов Президента Украины.

Премьер-министр выразила мнение, что подобная тактика, возможно, будет наиболее полно отвечать интересам крымскотатарского народа.

В ходе встречи Ю.ТИМОШЕНКО и М.ДЖЕМИЛЕВА также обсуждены ряд социальных и правовых проблем крымскотатарского народа.