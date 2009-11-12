Ситуация в Донецке напоминает Тигипко СССР

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что в Донецкой области он как нигде чувствует определенное политическое давление сродни тому, какое было в СССР со стороны Компартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Я не считаю Донецкую область чужим электоральным полем. Но я почувствовал, как ни в одной из областей, здесь определенное давление, такое ощущается», - заявил С.ТИГИПКО. И добавил: «Я разговариваю с руководителями, вижу настрой некоторых средств массовой информации - немножко трусятся люди перед тем, как пускать меня на предприятия, я вижу, как нервно они на это реагируют».

Кандидат, по его словам, подобное наблюдал и ощущал в своей жизни в период СССР: «Мне кажется, когда-то я уже это наблюдал в своей жизни. Я видел, как реагировала на ситуацию в стране Коммунистическая партия Советского Союза в свое время».

С.ТИГИПКО посоветовал Партии регионов отказаться от какого-либо административного влияния и давления на население области. «Если те же регионалы будут стараться административно кого-то выдавить, а не интеллектуально и организационно доказать свое превосходство, они проиграют очень быстро, - объяснил он, - потому что что-то можно держать под контролем, что-то можно сфальсифицировать, но, как по мне, это только дело времени - не на этих, так на следующих выборах они потерпят серьезное достаточно большое поражение».

С.ТИГИПКО подчеркнул, что по настроениям людей в Донбассе он видит, что это давление «вызывает у людей достаточно серьезный протест».

«Надо с уважением относиться к электорату, надо с уважением относиться к людям, и вот тогда тебя оценят», - заключил кандидат, еще раз подчеркнув, что он будет приезжать в Донецкую область, так считает ее жителей «своим электоратом, как впрочем и всех на западной Украине».