Ющенко не видит разницы между Тимошенко и Януковичем

Кандидат в президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ни у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, ни у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которые также являются кандидатами в президенты, нет патриотизма, добродетелей и идеологии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи с жителями города Кременчуг Полтавской области, В.ЮЩЕНКО отметил, что не видит разницы между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я не вижу в этих людях идеологии, я не вижу в этих людях патриотизма, я не вижу в этих людях добродетелей, которые есть у каждого из вас, каждого из нормальных людей”, – сказал он.

В.ЮЩЕНКО при этом подчеркнул, что не ведет свою избирательную кампанию на принципах против кого-то.

Также он отметил, что его обязанность как гражданина, который принимает участие в выборах, напомнить людям, что они должны нести ответственность за свой выбор.

По мнению кандидата в президенты, сегодня важно вести дискуссию не о личности, а о системе ценностей, к которым нужно стремиться, или которые следует отстаивать. “Нужно голосовать за ценности. Если они – общие, мы – одна команда," – отметил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того он подчеркнул, что власть для него – не самоцель, он борется за то, чтобы страна оставалась независимой, отстаивает принципы патриотизма, демократии, свободы слова.