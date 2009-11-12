Презентация учебного Форекс-фильма

17 ноября в 10.30 на сайте forex-mmcis-film.ru выходит уникальный учебный Форекс-фильм от компании «FOREX MMCIS group»!

Картина призвана научить всех желающих работать – и зарабатывать - на рынке Форекс. Фильм поможет новичкам разобраться в основах валютного рынка, узнать о его истории, научиться пользоваться основными понятиями Форекс и работать с торговой платформой MetaTrader 4. Также из фильма Вы узнаете, как зарегистрироваться на сайте forex-mmcis.ru и пополнить свой торговый счет. Посмотрите этот фильм и убедитесь, что зарабатывать на рынке Форекс – просто.

Дополнительная информация на сайте http://forex-mmcis.ru/contact.html