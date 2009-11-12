Тигипко беспокоит выдача Бухарестом румынских паспортов украинцам

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что саммит Центрально-европейской инициативы в Бухаресте необходимо использовать для решительного разговора с румынской властью - наступило время резко выступить против раздачи украинцам румынских паспортов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так кандидат в Президенты высказался в связи с началом совещания глав правительств и министров иностранных дел группы государств Центральной и Восточной Европы.

«Как мне известно, представители Украины собираются говорить о европейской и евроатлантической интеграции. Вместо этого стоило бы поставить перед Бухарестом вопрос о недопустимости практики выдачи румынских паспортов гражданам Украины», - заявил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что на днях Президент Румынии подписал принятый 28 октября закон, который упрощает предоставление румынского гражданства. В соответствии с нормами закона, правом получения гражданства наделены лица, которые были румынскими гражданами, в том числе, проживавшие на территории Румынии в границах до 1940 года, а также их потомки до третьего поколения, которые утратили гражданство из-за независимых от них факторов. Это значит, отметил С.ТИГИПКО, что румынами по паспорту теперь могут стать сотни тысяч жителей Черновицкой области, а также Измаильского и Ренийского районов Одесской области.

«Такие решения румынской власти нельзя рассматривать иначе, как откровенную претензию на размывание украинского суверенитета на приграничных территориях, которые политики в Бухаресте единодушно называют «несправедливо отобранными Сталиным». И те, кто стесняется задавать эти вопросы румынам в глаза, не должны вообще заниматься внешней политикой Украины», - сказал кандидат в Президенты.