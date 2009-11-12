Янукович: Тимошенко придется выполнить закон о новых соцстандартах

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает категорически против повышения цены на газ для населения страны, несмотря на то, что это является одним из условий дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Евпатории.

«Я такое заявление (о необходимости возвращения к вопросу повышения цены на голубое топливо для украинцев) расцениваю как уничтожение украинского народа», - сказал кандидат в Президенты. «Поднимать цены дальше некуда», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что прежде чем повышать цену, нужно увеличить заработные платы и пенсии украинцам. «Это (повышение соцстандартов) то, что мы предлагали, и то, от чего мы (Партия регионов) не отступим. ТИМОШЕНКО придется выполнить этот закон (об увеличении зарплат и пенсий)», - сказал лидер Партии регионов.