Луценко уже приготовил наручники для Лазаренко

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что милиция задержит бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО, если он вернется в Украину, поскольку тот уже несколько лет объявлен Генпрокуратурой в международный розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киевской области после открытия кинологического учебно-племенного центра МВД Украины.

«Учитывая его желание вернуться в Украину, что он находится в международном розыске, он будет задержан в аэропорту «Борисполь» и доставлен в изолятор», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 ноября, газета “Дело” написала, что П.ЛАЗАРЕНКО готовит свое возвращение в Украину. По данным издания, в этом месяце американский суд должен рассмотреть вопрос об освобождении П.ЛАЗАРЕНКО из-под стражи в связи с окончанием срока наказания. Кроме того, как стало известно газете, в этом месяце суд рассмотрит еще один важный для П.ЛАЗАРЕНКО вопрос - снятие с него судимости. В одном из своих интервью экс-премьер сообщил: как только суды примут положительные решения, он сразу же вернется в Украину.

«Для меня так вопрос даже не стоит. Сразу же после закрытия дела в США - домой, и только домой», - заявил П.ЛАЗАРЕНКО.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.