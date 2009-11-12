Яценюк открыл Школу власти

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за реформирование систем управления страной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он заявил на митинге-телемосте между Севастополем и другими десятью городами Крыма.

По убеждению политика, реформирование системы управления государством необходимо начинать с системы центральной власти. «Первое, с чего я начну, - это изменение избирательной системы. Мы не будем выбирать кота в мешке. Важнейшая задача - открыть списки, голосовать непосредственно за депутата, который закреплен за округом и принадлежит к той или иной политической партии», - сказал он.

Политик убежден, что действующий парламент должен быть распущен. «Государство должно пройти перезагрузку: в стране должен быть новый Президент, новый парламент и новая местная власть», - считает А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о реформировании системы власти на местах, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что там сложилась такая же ситуация, как и в парламенте, - местные депутаты прошли по спискам. При этом, отметил он, «30% депутатов областных советов никогда не проживало на территории тех областей, в которых они являются депутатами, не знают, где эта область и какие у нее проблемы». «Поэтому необходимо изменить систему выборов и на местном уровне: мы должны голосовать за депутата, а не за какой-то закрытый список», - подчеркнул политик.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, крайне важно, чтобы при власти были профессионалы. «Даже если появятся открытые списки - за кого голосовать? Сформировали ли мы профессиональных политиков, управленческую элиту? Страна до сих пор управлялась теми людьми, которые были воспитаны в советское время, партийной системой. Они вышли на пенсию, а новые люди так и не появились”, - сказал он, добавив, что необходимо сформировать новую касту государственных управленцев, людей, которые понимают, что место депутата, - это не место делить землю и дерибанить бюджет, а место, где нужно нести ответственность перед людьми, которые тебя избрали.

Кандидат на пост Президента отметил, что для этого он открыл Школу власти, которая предусматривает формирование системы управленцев. “Многое будет зависеть от того, сможем ли мы их создать. Через 10 лет должны быть новые люди. Те люди, на чьи плечи ляжет судьба страны. И это нужно делать уже сегодня», - добавил А.ЯЦЕНЮК.