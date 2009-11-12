Эксперт увидел, что Ющенко разрушает собственный идеологический образ

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что ряд последних решений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не соответствуют его идеологическому образу и принципам.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО к заявлению В.ЮЩЕНКО о намерении использовать право вето относительна закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

По мнению политолога, В.ЮЩЕНКО своими последними указами и решениями сознательно разрушает собственный идеологический образ. «Его поддержка закона о повышении социальных стандартов, вопреки требованиям украинских и международных экспертов и возможное ветирование закона о закупке лекарств и оборудования для борьбы с эпидемией гриппа, свидетельствуют об идеологическом самоуничтожении его как кандидата в президенты», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом он предполагает, что «такой шаг мог быть возможным лишь в случае получения В.ЮЩЕНКО определенных политических гарантий по окончании президентских выборов со стороны Виктора ЯНУКОВИЧА».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, такая стратегия политической коммуникации В.ЮЩЕНКО крайне рискованна для него, поскольку теряются остатки его электоральной базы накануне местных и парламентских выборах.

«У ЮЩЕНКО был шанс остаться в политике в качестве лидера узкой электоральной группы с четкими идеологическими детерминантами. Это оставляло ему надежду на проведение в парламент на следующих выборах собственной фракции. Однако нынешний уход от идеологических принципов все более выталкивает политическую силу Президента в маргинес», - считает политолог.