Парубий: Тимошенко и Путин играют в политический пинг-понг

Народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей Парубий считает, что ситуация с газовыми контрактами построена на личных договоренностях украинского главы правительства Тимошенко и премьер-министра России Путина. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Парубий называет такие соглашения игрой в пинг-понг между Тимошенко и Путиным. По его словам, готовится новый сценарий для Украины, где Тимошенко опять станет «спасительницей».

«В договорах установлены такие квоты, которые мы не используем даже на треть, и за это должны платить штраф, который до конца года составит 7 млрд. гривен. Такой долг будет использован в предвыборных дискуссиях в интересах одного из кандидатов», - говорит народный избранник. - В канун Нового года может начаться дискуссия, в которой Тимошенко героически поедет к Путину и согласует все конфликтные моменты – то есть сначала будет создаваться конфликт, а затем Тимошенко будет «спасительницей» Украины».

Парубий напомнил, что по договоренностям главы правительства Украина имеет самую высокую цену на газ среди европейских государств. Он убежден, что если бы такие условия не были подписаны, у Украины были бы деньги и на борьбу с гриппом, и на все другие программы.

Он также отметил, что для Президента Виктора Ющенко важным является то, чтобы транзит российского газа через Украину происходил по рыночным ценам и чтобы были внесены изменения в газовые соглашения, которые защищали бы национальный интерес нашего государства.