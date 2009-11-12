В Луганске напали на штаб Тягнибока

11 ноября приблизительно в 22.30 в Луганске совершено нападение на офис областной организации Всеукраинского объединения “Свобода”, в котором размещен предвыборный штаб кандидата на пост Президента Украины Олега ТЯГНИБОКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”, неизвестные злоумышленники камнями забросали окна офисного помещения областной партийной организации ВО "Свобода".

В распространенном по этому поводу заявлении представители Луганской облорганизации “Свободы” связывают нападение с началом акции "Стоп коррупция", которую свободовцы проводят в Луганской области. “Целью акции является освещение в средствах массовой информации коррупционных схем нечистых на руку чиновников и обращения председателя Луганской "Свободы" Дмитрия СНЕГИРЕВА к Президенту Украины с требованием увольнения с должности заместителя председателя Станично-Луганского района П.ОРЛОВА, как “представителя “Всевеликого Войска Донского”, - отметили в пресс-службе.

Также в ВО “Свобода” считают, что политических оппонентов очень раздражает и нервирует принципиальная позиция лидера Луганской "Свободы" Д.СНЕГИРЕВА по защите национальных интересов в "русифицированной Луганской области".

"Я давно привык к давлению и воспринимаю его как неотъемлемую часть своего существования. Жесткая позиция Луганской "Свободы" по защите национальных интересов раздражает власть предержащих и вызывает безумную агрессию и воинственную реакцию с их стороны. Мне неоднократно предлагали выехать за пределы Луганской области и прекратить политическую деятельность. Политическим оппонентам, которые считают, что меня можно запугать, я хотел бы сообщить, что я отдал соответствующие распоряжения структурам, которые отвечают за безопасность членов партии и ее руководящего состава”, - сказал Д.СНЕГИРЕВ и отметил: “Со "Свободой" никто, никогда не разговаривал и не будет разговаривать с позиции силы ни на Востоке, ни на Западе Украины. Наш ответ будет жестким и адекватным".