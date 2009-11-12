В столице - 1637 опасных лифтов

С начала года на замену лифтов, которые отработали свой срок, из городского бюджета не выделена ни одна копейка. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Лифт в жилом доме, который эксплуатировался больше 25 лет, должен быть заменен. Это требование нормативных документов. Но администрация Черновецкого ее не выполняет, подвергая жизни тысяч киевлян опасности», - отметил оппозиционный политик.

По данным депутата, в 2009 году нуждаются в замене 1637 лифтов, которые уже отработали свыше четверти века. Однако работы предусмотрено выполнить только на 133 лифтах.

«Мэр заботится о лифтах в здании КГГА. На замену двух лифтов на Крещатике, 36 запланировано почти 10 миллионов гривен, а на 133 лифта в жилых домах столицы – лишь 40 миллионов, причем даже эти мизерные средства не выделяются», - отметил Андриевский.

«В условиях тотального недовыполнения бюджета капитальные вложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнены лишь на 9%. От непрофессионализма чиновников и управленцев Черновецкого страдают простые киевляне, которые ежедневно рискуют жизнями, пользуясь лифтами, которые выработали свой ресурс», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.